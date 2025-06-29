Сили ППО знищили 475 із 537 ворожих повітряних цілей

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях.

За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника, 249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачені:

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 29 червня Росія атакувала Україну 537 засобами повітряного нападу. Сили ППО знилищи 475 повітряних цілей.

РФ запустила по Україні 477 "шахедів", 4 "кинджали", 41 ракету Х-101 і 5 "Калібрів".

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