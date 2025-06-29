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Сили ППО знищили 475 із 537 ворожих повітряних цілей

РФ запустила по Україні 477 "шахедів", 4 "кинджали", 41 ракету Х-101 і 5 "Калібрів".

Сили ППО знищили 475 із 537 ворожих повітряних цілей
Кадр збиття російських крилатих ракет з кабіни винищувача Mirage-2000
Фото: Повітряні сили

У ніч на 29 червня Росія атакувала Україну 537 засобами повітряного нападу. Сили ППО знилищи 475 повітряних цілей. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, РФ атакувала українські міста: 

  • 477 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово – рф., Чауда – ТОТ Криму, понад 250 із них – "шахеди";
  • 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. - рф;
  • 7 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. - рф і ТОТ Криму;
  • 41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К із Саратовської, Курської, Брянської обл. – рф;
  • 5 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;
  • 3 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника, 249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачені:

Фото: Повітряні сили

  • 211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 225 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито;
  • 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, 1 - лок. втр.;
  • 4 крилаті ракети "Калібр" збито.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях. 
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