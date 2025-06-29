РФ пошкодила цивільну інфраструктуру Харківщини

За минулу добу унаслідок ворожих ударів постраждали 3 населені пункти, пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області", — йдеться у повідомленні.
Учора в селі Ставище Шевченківської громади внаслідок вибуху невідомого предмета постраждали 12-річний і 15- річний хлопці.
Також ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння — 3 КАБи, 2 БпЛА типу "Шахед", 1 БпЛА типу "Герань-2", 1 БпЛА типу "Молнія".
Унаслідок російських обстрілів пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Куп'янському районі пошкоджене складське приміщення для зберігання сільськогосподарських культур і ремонту техніки (с. Вільхуватка).
В Ізюмському районі пошкоджена техніка сільськогосподарського підприємства — 8 тракторів, завантажувач, екскаватор, кран, вантажний і легковий автомобілі (с. Підлиман).
Обійшлося без постраждалих.
- Російські окупанти намагаються поновити штурмові і наступальні дії на Куп'янському напрямку, зокрема в районі Дворічної. Також ворог не покидає спроб форсувати річку Оскіл.