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РФ пошкодила цивільну інфраструктуру Харківщини

Під обстрілами опинилися три населені пункти області.

РФ пошкодила цивільну інфраструктуру Харківщини
наслідки обстрілу Харківщини 31 травня 2025 року

За минулу добу унаслідок ворожих ударів постраждали 3 населені пункти, пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області", — йдеться у повідомленні.

Учора в селі Ставище Шевченківської громади внаслідок вибуху невідомого предмета постраждали 12-річний і 15- річний хлопці.

Також ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння — 3 КАБи, 2 БпЛА типу "Шахед", 1 БпЛА типу "Герань-2", 1 БпЛА типу "Молнія".

Унаслідок російських обстрілів пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Куп'янському районі пошкоджене складське приміщення для зберігання сільськогосподарських культур і ремонту техніки (с. Вільхуватка). 

В Ізюмському районі пошкоджена техніка сільськогосподарського підприємства — 8 тракторів, завантажувач, екскаватор, кран, вантажний і легковий автомобілі (с. Підлиман).

Обійшлося без постраждалих.
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