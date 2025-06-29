Унаслідок російського обстрілу на Донеччині постраждала родина

Російські окупанти уранці 29 червня атакували житлову забудову прифронтового міста Лиман. Через це постраждали троє цивільний.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"29 червня 2025 року о 07:15 війська рф обстріляли житлову забудову прифронтового Лиману. Мішенню для ворожого засобу ураження став житловий 5-поверховий будинок. Внаслідок атаки в одній з квартир отримала тілесні ушкодження родина – 51-річні чоловік з дружиною та їх 12-річний син", – ідеться у повідомленні.

У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкове поранення, забої та отруєння чадним газом. Їм надали медичну допомогу.

Через удар пошкоджено фасад, вікна й балкони будинку. Тип озброєння встановлюється.

"За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — зазначають у відомстві.