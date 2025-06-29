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Унаслідок російського обстрілу на Донеччині постраждала родина

У Лимані російські окупанти атакували житлову багатоповерхівку.

Унаслідок російського обстрілу на Донеччині постраждала родина
Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські окупанти уранці 29 червня атакували житлову забудову прифронтового міста Лиман. Через це постраждали троє цивільний.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"29 червня 2025 року о 07:15 війська рф обстріляли житлову забудову прифронтового Лиману. Мішенню для ворожого засобу ураження став житловий 5-поверховий будинок. Внаслідок атаки в одній з квартир отримала тілесні ушкодження родина – 51-річні чоловік з дружиною та їх 12-річний син", – ідеться у повідомленні.  

У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкове поранення, забої та отруєння чадним газом. Їм надали медичну допомогу. 

Через удар пошкоджено фасад, вікна й балкони будинку. Тип озброєння встановлюється. 

"За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — зазначають у відомстві.

  • За минулу добу унаслідок ворожих ударів на Харківщині постраждали 3 населені пункти, пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури.
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