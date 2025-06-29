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На Чернігівщині унаслідок вибуху невідомого предмета постраждала дитина

Хлопчик знайшов невідомив предмет і намагався підпалити його, через що стався вибух.

На Чернігівщині унаслідок вибуху невідомого предмета постраждала дитина
Фото: EPA/UPG

На Чернігівщині внаслідок вибуху невідомого предмета зазнав поранень 11-річний хлопчик. Поліція проводить розслідування.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

"28 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Корюківського району внаслідок вибуху зазнав травм 11-річний хлопчик", — кажуть у поліції.

Відомо, що хлопчик знайшов невідомий предмет циліндричної форми та намагався підпалити його запальничкою. Внаслідок вибуху предмета хлопчик зазнав поранень. Дитині надали медичну допомогу.

За цим фактом слідчий поліції розслідує провадження за ст.128 Кримінального кодексу (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Досудове розслідування триває.
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