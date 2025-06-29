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Сили оборони: ЗСУ контролюють більшу частину острівної зони Дніпра на Херсонщині

На південних напрямках ворог діє малими піхотними групами.

Сили оборони: ЗСУ контролюють більшу частину острівної зони Дніпра на Херсонщині
Фото: Генштаб

Сили оборони України контролюють більшу частину острівної зони Дніпра в Херсонській області та не дають росіянам висадитись на них.

Про це повідомляє речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, пише "Інтерфакс-Україна".

"Острівна зона в переважній більшості, в дуже переважній більшості, простіше кажучи, перебуває під контролем Сил оборони України. Противник кілька днів поспіль намагався висадитись в південній зоні – там, де острови Нестрига, Козулиський, Забич. Він намагався лише висадитись, я вже не кажу про те, що може і мав на меті якесь захоплення якогось плацдарму. Проте всі ці спроби його були безуспішними", – повідомляє речник.

Зокрема, біля Антонівських мостів, за декілька кілометрів від острівної зони, ворог намагається безуспішно наблизитися до українських позицій.

"Ну і основне завдання, що зараз ворог робить – це намагається евакуювати свою втрати, намагається здійснити якесь там хоча б логістичне забезпечення своїх підрозділів, які зараз перебувають на херсонському напрямку, тому що Сили оборони України тут їм не дають діяти і втілювати свої плани в життя", – додав Волошин.

За його словами, ворог на півдні України зосереджує певну кількість сил і засобів для проведення штурмових дій малими групами піхоти. 

"Він зосереджує чимало такої піхоти, щоб ці штурмові дії тривали постійно, щоб були штурми високої інтенсивності. Крім того, за даними нашої розвідки, противник перекинув туди… додатковий полк… Але я хочу вас запевнити, що полк – це не дуже багато для того, щоб проводити якісь серйозні масштабні наступальні дії. Простіше кажучи, ми його також знищимо, як і решту російських підрозділів", – каже військовий.
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