Сибіга: Зростаючі масштаби терору РФ доводять нагальність нових санкцій

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував чергову нічну атаку Росії по Україні і наголосив, що ЄС та США мають запровадити "нові санкції" проти РФ.

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС України.

"Зростаючі масштаби терору доводять нагальність нових санкцій. Це потрібно ЄС і США не лише для підтримки України, але й для самих себе. Позбавлення російської терористичної машини ресурсів тепер є питанням трансатлантичної безпеки", — наголосив Андрій Сибіга.