Сибіга: Зростаючі масштаби терору РФ доводять нагальність нових санкцій

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував чергову нічну атаку Росії по Україні і наголосив, що ЄС та США мають запровадити "нові санкції" проти РФ.
Відповідна заява опублікована на сайті МЗС України.
"Зростаючі масштаби терору доводять нагальність нових санкцій. Це потрібно ЄС і США не лише для підтримки України, але й для самих себе. Позбавлення російської терористичної машини ресурсів тепер є питанням трансатлантичної безпеки", — наголосив Андрій Сибіга.
- Росія атакувала Україну 537 засобами повітряного нападу. Сили ППО знищили 475 повітряних цілей. Під ударом РФ опинилися Миколаїв, Франківщина, Львівщина, Черкащина і Полтавщина.