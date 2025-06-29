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Сибіга: Зростаючі масштаби терору РФ доводять нагальність нових санкцій

Глава МЗС України прокоментував чергову нічну атаку Росії по Україні.

Сибіга: Зростаючі масштаби терору РФ доводять нагальність нових санкцій
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував чергову нічну атаку Росії по Україні і наголосив, що ЄС та США мають запровадити "нові санкції"  проти РФ.

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС України.

"Зростаючі масштаби терору доводять нагальність нових санкцій. Це потрібно ЄС і США не лише для підтримки України, але й для самих себе. Позбавлення російської терористичної машини ресурсів тепер є питанням трансатлантичної безпеки", — наголосив Андрій Сибіга.

  • Росія атакувала Україну 537 засобами повітряного нападу. Сили ППО знищили 475 повітряних цілей. Під ударом РФ опинилися Миколаїв, Франківщина, Львівщина, Черкащина і Полтавщина.
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