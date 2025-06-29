СЗР: росіяни планують будувати порт і залізницю в Криму за допомогою Китаю

China State Construction Engineering Corporation є однією з найбільших компаній з будівництва залізничної і транспортної магістралей.

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов ухвалив рішення про залучення китайського бізнесу до будівництва транспортної інфраструктури в анексованому Криму.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗР, під час проведення останнього засідання Аксьонов заявив про наявність попередніх домовленостей щодо таких об’єктів:

Керченський морський порт (Росія його активно використовує для «сірого» експорту);інфраструктура озера Донузлав (де розташована база російського військово-морського флоту).

З метою підписання остаточної угоди окупаційна влада Криму планує запросити потенційних китайських будівельників відвідати Крим. Серед них – China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), що є однією з найбільших компаній з будівництва залізничної і транспортної магістралей.

Загальна сума капіталу оцінюється в 10 мільярдів доларів США.