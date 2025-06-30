СЗР: у стані стагнації перебуває 52% російської економіки

У Росії в реальному стані стагнації перебуває 52 % економіки. Насамперед це стосується обробної сфери.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Глибока криза спостерігається у російській вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці. Ці галузі формують близько 17% сукупного доходу федерального бюджету РФ.

"Основна причина – понад 40% російських підприємств мають зобов’язання, що втричі перевищують їхній прибуток. При цьому оборотний капітал дедалі більше залежить від кредиторської заборгованості, оскільки банківське кредитування – і занадто дороге, і фактично недоступне", – кажуть у розвідці.

За інформацією СЗР, щоб приховати реальні статистичні дані й не допустити паніки в суспільстві щодо фінансового стану, російська влада ухвалила рішення віднести інформацію про економіку та зовнішню торгівлю до відомостей, які становлять державну таємницю.

Відтепер для заспокоєння громадськості публікуватимуть лише вибіркові, вигідні для влади показники.