Правоохоронці вивезли їх на броньованому автомобілі до безпечніших місць чи медичних закладів.

Поліцейські Херсонської області евакуювали 8 цивільних із Берислава.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Серед евакуйованих - 86-річний чоловік, якого потрібно було доставити до родичів, подружжя – 45-річний чоловік і його 41-річна дружина, які потребували негайної евакуації через травму чоловіка, а також ще одне подружжя — 71-річний чоловік і 60-річна жінка.

Також співробітники поліції евакуюювали 76-річного місцевого жителя та двох жінок віком 70 і 59 років. Вони очікували на переміщення до більш безпечного населеного пункту.

Правоохоронці допомогли мирним мешканцям зібрати необхідні речі, після чого вивезли їх на броньованому автомобілі до безпечніших місць чи медичних закладів.