«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
ГоловнаСуспільствоВійна

Із Берислава на Херсонщині поліцейські евакуювали 8 цивільних

Правоохоронці вивезли їх на броньованому автомобілі до безпечніших місць чи медичних закладів.

Із Берислава на Херсонщині поліцейські евакуювали 8 цивільних
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Поліцейські Херсонської області евакуювали 8 цивільних із Берислава.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Серед евакуйованих - 86-річний чоловік, якого потрібно було доставити до родичів, подружжя – 45-річний чоловік і його 41-річна дружина, які потребували негайної евакуації через травму чоловіка, а також ще одне подружжя — 71-річний чоловік і 60-річна жінка. 

Також співробітники поліції евакуюювали 76-річного місцевого жителя та двох жінок віком 70 і 59 років. Вони очікували на переміщення до більш безпечного населеного пункту.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Правоохоронці допомогли мирним мешканцям зібрати необхідні речі, після чого вивезли їх на броньованому автомобілі до безпечніших місць чи медичних закладів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies