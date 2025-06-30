ГУР: Санкції ― необхідний інструмент протидії воєнним злочинам РФ

Дієві санкції проти РФ здатні захистити від російської агресії не лише Україну, а й весь вільний світ. Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов під час панельної дискусії “Ефективність санкцій. Як іноземні компоненти продовжують сприяти атакам росії на Україну”. "Санкції рятують, якщо вони працюють. Санкції рятують від воєнних злочинів, санкції зупиняють російську агресію і не лише проти України, тому що послаблення технологічних можливостей держави-агресора ― це не лише допомога Україні в оборонній війні проти геноцидних практик агресора. Це допомога всьому вільному світові, кожній демократичній країні, допомога європейській спільноті, всім хто розуміє і зазначає, зокрема й в офіційних документах, про ризики, які надходять з боку агресивної росії та режиму путіна", ― наголосив Юсов. Представник ГУР додав, що Росія не припиняє спроб обходити режим санкцій, тому вони потребують постійного вдосконалення, супроводу, а також інформування міжнародної спільноти про воєнні злочини держави-агресора. Він нагадав про один з таких інструментів ― портал ГУР МО України War&Sanctions, який постійно оновлюється та працює як відкрита база даних, зокрема про іноземні компоненти в російській зброї та шляхи обходу росіє санкцій. “Ми говоримо про санкції з професійної точки зору, але часто це звучить як технічна розмова: цифри, назви засобів і зброї, номери, але мова йде про головне ― це протидія воєнним злочинам рф та її окупаційної армії проти України та українців”, ― підкреслив Андрій Юсов.

Рада Європейського Союзу продовжила санкції щодо Росії ще на шість місяців – до 31 січня 2026 року.