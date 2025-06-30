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​У "Дії" тепер можна замінити техпаспорт на автомобіль

Послуга стане у пригоді у разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних.

​У "Дії" тепер можна замінити техпаспорт на автомобіль
Фото: МВС

У застосунку "Дія" стала доступна послуга заміни техпаспорта для власників автомобілів. 

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ. 

"Послуга стане у пригоді у разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних", - йдеться в повідомленні. 

Як скористатися послугою:

  • Оберіть відповідний сервіс та вкажіть причину заміни техпаспорта, за потреби оберіть нові номерні знаки;
  • Виберіть тип техпаспорта та спосіб доставки;
  • Підтвердіть або оновіть контактні дані;
  • Підпишіть та оплатіть заяву протягом 24 годин.

МВС попереджає, що у випадку зміни технічних характеристик автомобіля (наприклад, об’єм двигуна чи тип пального), потрібно буде звернутися до сервісного центру МВС.

Послуга доступна, якщо вам більше 18 років, маєте податковий номер і біометричний документ у "Дії", а також якщо ви власник авто, і техпаспорт уже відображається у застосунку.
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