​У "Дії" тепер можна замінити техпаспорт на автомобіль

Послуга стане у пригоді у разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних.

У застосунку "Дія" стала доступна послуга заміни техпаспорта для власників автомобілів.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

"Послуга стане у пригоді у разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних", - йдеться в повідомленні.

Як скористатися послугою:

Оберіть відповідний сервіс та вкажіть причину заміни техпаспорта, за потреби оберіть нові номерні знаки;

Виберіть тип техпаспорта та спосіб доставки;

Підтвердіть або оновіть контактні дані;

Підпишіть та оплатіть заяву протягом 24 годин.

МВС попереджає, що у випадку зміни технічних характеристик автомобіля (наприклад, об’єм двигуна чи тип пального), потрібно буде звернутися до сервісного центру МВС.

Послуга доступна, якщо вам більше 18 років, маєте податковий номер і біометричний документ у "Дії", а також якщо ви власник авто, і техпаспорт уже відображається у застосунку.