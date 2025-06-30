​У "Дії" тепер можна замінити техпаспорт на автомобіль

У застосунку "Дія" стала доступна послуга заміни техпаспорта для власників автомобілів.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
"Послуга стане у пригоді у разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних", - йдеться в повідомленні.
Як скористатися послугою:
- Оберіть відповідний сервіс та вкажіть причину заміни техпаспорта, за потреби оберіть нові номерні знаки;
- Виберіть тип техпаспорта та спосіб доставки;
- Підтвердіть або оновіть контактні дані;
- Підпишіть та оплатіть заяву протягом 24 годин.
МВС попереджає, що у випадку зміни технічних характеристик автомобіля (наприклад, об’єм двигуна чи тип пального), потрібно буде звернутися до сервісного центру МВС.
Послуга доступна, якщо вам більше 18 років, маєте податковий номер і біометричний документ у "Дії", а також якщо ви власник авто, і техпаспорт уже відображається у застосунку.