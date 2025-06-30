ЦПД: Кремль готує нову хвилю пропаганди спрямовану на дискредитацію України

Основна інформаційна хвиля пропаганди РФ матиме кілька напрямків для дискредитації України.

Фейки про мобілізацію та "тероризм" та дискредитація спрямована на євроінтеграцію України: Кремль наступні два тижні готує інформаційну кампанію пропаганди.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Очікується, що росЗМІ та політики продовжать просувати меседжі про "загроз", яку нібито становить євроінтеграція України для самого ЄС. У своїх заявах вони натякатимуть або прямо погрожуватимуть європейським країнам, буцімто підтримка України в ЄС створює «військову та економічну дестабілізацію».

Паралельно активізуються проросійські спікери, які шукатимуть і поширюватимуть аргументи проти членства України, наголошуючи на "неодностайності позиції" країн ЄС або "економічній непривабливості" інтеграції України.

"Ця кампанія спрямована на послаблення довіри до європейських інституцій, створення сумнівів у доцільності підтримки України та посилення розколів у ЄС. Водночас такі меседжі використовуватимуться для залякування європейських громадян і політиків, щоб змусити їх переглянути курс на євроінтеграцію України", — ідеться у повідомленні відомства.

Просування наративів про Україну як "державу-терориста"

Очікується посилення риторики про Україну як "failed state", що нібито вдається до тероризму. Росія називатиме удари по її об’єктах "терористичними актами".

"Така риторика передусім спрямована на зовнішнього споживача. Її мета — закріплення серед іноземців думки про те, що Україна не захищає себе у відповідь на неспровокований напад рф, а сама нападає на росію. При цьому, нібито не маючи змоги давати відсіч на полі бою, Україна обрала терористичну тактику і використовує її також проти країн-партнерів", — кажуть аналітики ЦПД.

Просування антимобілізаційних наративів з метою дестабілізації ситуації в Україні

Росія продовжить дискредитацію мобілізації через фейки про "масове невдоволення", жорсткі затримання (часто інсценовані) і заклики до спротиву.

Російська пропаганда, ймовірно, зосередиться на посиленні наративів про «масове невдоволення» мобілізацією у суспільстві. Ключовим інструментом кампанії стане поширення відео з демонстративно жорсткими затриманнями, зокрема фейкових або вирваних із контексту, задля створення уявлення про масовість подібних випадків.

Російські інформаційні ресурси та афілійовані Telegram-канали також, ймовірно, супроводжуватимуть такі відео закликами до спротиву та насильства проти українських військовослужбовців. Мета цієї кампанії — деморалізувати населення та дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Саміт БРІКС і спекуляції щодо Заходу

Очікується активне просування меседжів про БРІКС як "альтернативу Заходу", боротьбу з доларом, успішне розширення та економічну незалежність від західних інститутів.

Наголос на тому, що саме БРІКС, а не G7, представляє "більшість людства".

Активізація інформаційних кампаній щодо санкцій ЄС

РФ дискредитуватиме 18-й пакет санкцій ЄС, заявлятиме про його "неефективність" і "русофобію". Пропаганда просуватиме тези про те, що санкції б’ють по ЄС, а економіка РФ нібито зростає. Очікується також поширення меседжів про "розкол" у ЄС.

Особлива увага приділятиметься темам нібито «провалу санкційної політики». Як аргумент використовуватимуться макроекономічні показники росії, зокрема зміцнення курсу рубля та темпи зростання ВВП. Натомість буде просуватися теза про «кризове становище в ЄС», що нібито є наслідком санкцій проти росії.

Також багато уваги приділятиметься вимогам деяких європейських країн переглянути позицію щодо повної відмови від російських енергоносіїв, з акцентом на відсутності єдності в ЄС.

"Росія, ймовірно, також використає ухвалення пакета для активного просування антизахідної риторики та розширення "антисанкційного фронту" — через БРІКС, африканські країни або партнерів в Азії".

Маніпуляції навколо питань безпеки в Європі та заперечення загрози з боку Росії

Росія просуватиме меседжі, що НАТО нібито готується до війни, а Європа – до агресії проти Росії.

Окрему увагу приділятимуть країнам Балтії. Пропагандисти звинувачуватимуть Захід у "провокуванні великої війни".

Інформаційна активність унаслідок ескалації між США та Іраном

Російські пропагандистські медіа та мережі акаунтів у соціальних мережах можуть продовжувати поширювати антиамериканську та антизахідну риторику за підсумком ескалації між США, Ізраїлем та Іраном.

Мета – закріпити позитивне ставлення до РФ у країнах Близького Сходу, Північної Африки та решти Глобального Півдня.

Активізація зусиль з дискредитації політичного керівництва Вірменії

Росія продовжить поширювати наративи про те, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян здійснює наступ на Вірменську апостольську церкву та переслідує опозицію.

Також ітиметься про "втручання Заходу" у справи країни.

Активізація антиукраїнської риторики напередодні Дня незалежності Білорусі

До 3 липня очікується зростання антиукраїнської пропаганди з боку білоруських і російських медіа.

Основні меседжі кампанії, ймовірно, включатимуть звинувачення України у спробах дестабілізації ситуації в білорусі, участі українців у "підготовці терактів" або диверсій, а також загрози суверенітету з боку Заходу у змові з "київським режимом".

Кампанія також слугуватиме інструментом виправдання подальших репресій проти білоруської опозиції.

Інформаційні атаки РФ проти Азербайджану

Росія посилить кампанію проти Азербайджану після інциденту в Єкатеринбурзі, де під час спецоперації росіян було вбито двох громадян азербайджанського походження.

Пропаганда розвиватиме наративи про "етнічну мафію", "втручання у справи РФ" і "змову з Туреччиною".