Головне за ніч та ранок понеділка, 30 червня: атаки на Кривий Ріг та Харківщину, майже 140 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 137 бойових зіткнень, бої на Покровському, Північно-Слобожанському та Курському напрямках, ворожі обстріли, візит очільника МЗС Німеччини.

У ніч на понеділок, 30 червня, Росія атакувала українців 107 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Гвардійське – ТОТ Криму.

Основним напрямком удару були Харківська і Донецька області, повідомили в Повітряних силах.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 64 – збито вогневими засобами ураження, 10 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", – розповіли військові.

Влучання зафіксували у 15 локаціях, падіння збитих (уламки) – на 2 локаціях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 137 боїв, більшість (37) – на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греківка, Торське, у Серебрянському лісі та у бік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1070 солдатів і 3 вертольоти. Від початку вторгнення РФ оборонці України ліквідували близько 1 020 010 окупантів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Унаслідок російської дронової атаки на Кривий Ріг поранені троє людей. Один із них у важкому стані, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог спрямував на Дніпропетровщину БпЛА. Оборонці неба знищили 2 з них. Про це повідомляють у ПвК. Але є й влучання у Кривому Розі. Виникла пожежа", – написав він у телеграмі.

Поранені три людини. Чоловік 52 років у важкому стані. 44-річна жінка та 54-річний чоловік отримали допомогу на місці. Їхній стан задовільний. Інформацію щодо наслідків уточнюють.

У ніч на 30 червня російські війська дронами атакували Харківську область. Відомо про 8 постраждалих, зокрема дитину.

У с. Пісочин Харківського району унаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджена будівля СТО з подальшим загорянням.

Минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів дві людини загинули.

Більше інформації – в новині.

До Києва прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Це – перший його візит в Україну на посаді.

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