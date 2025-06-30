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Росіяни вночі дронами атакували Харківщину. Серед постраждалих – дитина

У області пошкоджена СТО та будівлі. 

Росіяни вночі дронами атакували Харківщину. Серед постраждалих – дитина
Наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС

У ніч на 30 червня російські війська дронами атакували Харківську область. Відомо про 8 потраждалих, зокрема дитину. 

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов та в ДСНС. 

У с. Пісочин Харківського району унаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджена будівля СТО з подальшим загорянням. ОВА пише, що станом на 02:17 було відомо про чотирьох постраждалих людей. У ДСНС вказують, що постраждали 8 людей, з них одна дитина. 

У м. Дергачах сталося 2 пожежі: горіла складська будівля приватного підприємства на площі 1000 кв.м. та будівля агропідприємства на площі 200 кв. м. Постраждалих немає.

У с. Куротне Чугуївського району унаслідок обстрілу горіла будівля їдальні санаторію.

Наслідки російського обтрілу
Фото: ДСНС
Наслідки російського обтрілу

  • Днями російські окупанти атакували цивільне авто у Харківській області. Загинув 60-річний чоловік.
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