Росіяни вночі дронами атакували Харківщину. Серед постраждалих – дитина

У ніч на 30 червня російські війська дронами атакували Харківську область. Відомо про 8 потраждалих, зокрема дитину.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов та в ДСНС.
У с. Пісочин Харківського району унаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджена будівля СТО з подальшим загорянням. ОВА пише, що станом на 02:17 було відомо про чотирьох постраждалих людей. У ДСНС вказують, що постраждали 8 людей, з них одна дитина.
У м. Дергачах сталося 2 пожежі: горіла складська будівля приватного підприємства на площі 1000 кв.м. та будівля агропідприємства на площі 200 кв. м. Постраждалих немає.
У с. Куротне Чугуївського району унаслідок обстрілу горіла будівля їдальні санаторію.
- Днями російські окупанти атакували цивільне авто у Харківській області. Загинув 60-річний чоловік.