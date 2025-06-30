Росіяни вночі дронами атакували Харківщину. Серед постраждалих – дитина

У області пошкоджена СТО та будівлі.

У ніч на 30 червня російські війська дронами атакували Харківську область. Відомо про 8 потраждалих, зокрема дитину.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов та в ДСНС.

У с. Пісочин Харківського району унаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджена будівля СТО з подальшим загорянням. ОВА пише, що станом на 02:17 було відомо про чотирьох постраждалих людей. У ДСНС вказують, що постраждали 8 людей, з них одна дитина.

У м. Дергачах сталося 2 пожежі: горіла складська будівля приватного підприємства на площі 1000 кв.м. та будівля агропідприємства на площі 200 кв. м. Постраждалих немає.

У с. Куротне Чугуївського району унаслідок обстрілу горіла будівля їдальні санаторію.

Фото: ДСНС Наслідки російського обтрілу