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Зеленський: протипіхотні міни є інструментом, який часто не має альтернативи для оборони

Президент зазначив, що це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. 

Зеленський: протипіхотні міни є інструментом, який часто не має альтернативи для оборони
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким уводиться в дію рішення РНБО щодо Оттавської конвенції – це конвенція про заборону протипіхотних мін.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що вважає протипіхотні міни інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони.

"Робимо цей політичний крок і даємо сигнал всім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони", - сказав він. 

Президент зазначив, що є і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни та бачення реакції європейських сусідів щодо цієї загрози.

Зеленський наголосив, що Росія ніколи не була учасницею Оттавської конвенції і "надзвичайно цинічно" використовує протипіхотні міни.

"Причому не тільки зараз у війні проти України. Це - фірмовий почерк російських вбивців. Знищувати життя всіма методами, які в них є. І хімічну зброю, і балістику, в тому числі ракети середньої дальності", - сказав президент.
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