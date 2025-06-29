Росіяни вкрили вогнем Центральний район Херсона

Через обстріл загинула людина.

Російські окупанти обстріляли Центральний район Херсона унаслідок чого загинула людина, ще одна зазнала поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 14:30 армія рф вкрила вогнем Центральний район Херсона. На жаль, внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістав чоловік. Його особу наразі встановлюють", — ідеться у повідомленні.

Також через обстріл постраждав 61-річний херсонець. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Нині медики дообстежують потерпілого.