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Росіяни вкрили вогнем Центральний район Херсона

Через обстріл загинула людина.

Росіяни вкрили вогнем Центральний район Херсона
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Російські окупанти обстріляли Центральний район Херсона унаслідок чого загинула людина, ще одна зазнала поранень. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 14:30 армія рф вкрила вогнем Центральний район Херсона. На жаль, внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістав чоловік. Його особу наразі встановлюють", — ідеться у повідомленні. 

Також через обстріл постраждав 61-річний херсонець. Його госпіталізували  з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Нині медики дообстежують потерпілого.

  • У Херсоні російський дрон скинув вибухівку на цивільне авто. Загинув 61-річний чоловік.
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