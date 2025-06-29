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Окупанти завозять російські “експонати” до музеїв Луганщини

У художньому музеї Луганська ворог проводить пропагандистську виставку “Росія ‒ моя батьківщина”

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни активно завозять нові “експонати” до захоплених музеїв.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Зокрема, в художньому музеї Луганська ворог проводить пропагандистську виставку “Росія ‒ моя батьківщина”, куди завезли картини низької художньої цінності з орловського музею.

“Картини лишаться в Луганську й після завершення виставки, адже мають суто ідеологічний сенс — і навіть самим росіянам не потрібні”, ‒ зазначили у Центрі нацспротиву.

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На початку червня стало відомо, що у лікарнях на тимчасово окупованих територіях Луганщини поступово формується серйозний дефіцит шприців і перев’язувальних матеріалів.
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