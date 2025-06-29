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На Хмельниччині у ДТП загинули чоловік і підліток

У Шепетівському районі зіткнулися Renault Kangoo та вантажівка MAN. 

На Хмельниччині у ДТП загинули чоловік і підліток

У Хмельницькій області сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув чоловік і підліток, ще троє осіб травмовані.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Поблизу села Ямпіль Шепетівського району зіткнулися Renault Kangoo та вантажівка MAN. 

Рятувальники деблокували тіла загиблих і допомогли медикам транспортувати травмованих. 

“Унаслідок аварії загинули водій легковика (1976 р.н.) та пасажир (2013 р.н.). Ще троє осіб, зокрема неповнолітній, госпіталізовані”, ‒ зазначили у ДСНС.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
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