У Шепетівському районі зіткнулися Renault Kangoo та вантажівка MAN.

У Хмельницькій області сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув чоловік і підліток, ще троє осіб травмовані.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Поблизу села Ямпіль Шепетівського району зіткнулися Renault Kangoo та вантажівка MAN.

Рятувальники деблокували тіла загиблих і допомогли медикам транспортувати травмованих.

“Унаслідок аварії загинули водій легковика (1976 р.н.) та пасажир (2013 р.н.). Ще троє осіб, зокрема неповнолітній, госпіталізовані”, ‒ зазначили у ДСНС.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.