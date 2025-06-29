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АТЕШ: курсантів з Петербурга відправляють проходити "практику" на війні в Україні

Майже всіх курсантів примусово відправили на так звану "спеціальну військову операцію". 

АТЕШ: курсантів з Петербурга відправляють проходити "практику" на війні в Україні
Фото: АТЕШ

Курсантів військового інституту зв'язку з російського Санкт-Петербурга примусово відправляють на війну в Україну під виглядом проходження «навчальної практики».

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" зафіксував тривожну картину у військовому інституті зв'язку на Суворовському проспекті, 32 у Санкт-Петербурзі. Головний корпус порожній — у ньому триває ремонт, а охорону забезпечує посилений поліцейський патруль", — ідеться у повідомленні.

За даними агента "АТЕШ", казарми та навчальні корпуси стоять безлюдними. Навіть на КПП, де раніше несли службу самі курсанти, порожні.

"Причина проста — майже всіх курсантів примусово відправили на так звану спеціальну військову операцію. Формально це оформляють як "навчальну практику", але насправді молодих людей кидають у діючу армію часто без належної підготовки", — кажуть в "АТЕШ".

Інформацію про масове залучення курсантів до участі у бойових діях також підтвердив агент "АТЕШ" зі штабу Ленінградського військового округу.

"Це ще одне підтвердження глибокої кадрової кризи в російських військах", — підкреслили партизани.
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