Загиблому пілоту Устименку присвоєно звання героя України

Він загинув під час відбиття ворожої атаки.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання героя України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименко.

Відповідний указ №444 опублікований на сайті президента.

"Присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Устименку Максиму Юрійовичу – полковнику (посмертно)", - йдеться в документі.

"Щойно підписав указ про відзначення званням Герой України Максима Устименка – українського льотчика, одного з найкращих наших пілотів. На жаль, посмертно. Сьогодні він загинув, захищаючи наше небо, наших людей від чергової російської масованої атаки – було більш ніж 500 ударних дронів і ракет тільки за одну минулу ніч. Більшість із них було збито", - прокоментував указ Зеленський.

Президент зазначив, що Устименко воював ще з часів АТО, він освоїв чотири типи літаків.

"Боляче втрачати таких людей. Мої співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Вічна пам’ять!", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, сьогодні вночі під час відбиття масованої російської атаки загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Він пілотував винищувач F-16 і застосував увесь комплекс бортового озброєння, аби захистити українців.

Максим збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту, повідомили в Повітряних силах.

Росіяни вночі запустили по Україні 477 дронів, 60 ракет різних типів, відбулись влучання по житловому будинку в Смілі та поранена дитина.