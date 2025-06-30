​Генштаб повідомив, що армія РФ втратила 1070 солдатів і 3 вертольоти

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1070 російських окупантів, 4 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО та 3 гелікоптери.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.25 орієнтовно:
- особового складу – близько 1 020 010 (+1070) осіб
- танків – 10980 (+4) од
- бойових броньованих машин – 22922 (+7) од
- артилерійських систем – 29718 (+29) од
- РСЗВ – 1427 (+2) од
- засоби ППО – 1190 (+1) од
- літаків – 420 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+3) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42796 (+172)
- крилаті ракети – 3436 (+42)
- кораблі / катери – 28 (+0) од
- підводні човни – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53593 (+85) од
- спеціальна техніка – 3921 (+0).
Дані уточнюються.
- В ніч з 27 на 28 червня дрони української Служби безпеки атакували військовий аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму і знищили ЗГРК «Панцир-С1» та три гелікоптери.