​Генштаб повідомив, що армія РФ втратила 1070 солдатів і 3 вертольоти

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.25 орієнтовно:

Про це йдеться у звіті Генштабу.

Від початку вторгнення РФ оборонці України ліквідували близько 1 020 010 окупантів.

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