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​Генштаб повідомив, що армія РФ втратила 1070 солдатів і 3 вертольоти

Від початку вторгнення РФ оборонці України ліквідували близько 1 020 010 окупантів. 

​Генштаб повідомив, що армія РФ втратила 1070 солдатів і 3 вертольоти
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1070 російських окупантів, 4 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО та 3 гелікоптери. 

Про це йдеться у звіті Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.25 орієнтовно:

  • особового складу – близько 1 020 010 (+1070) осіб 
  • танків – 10980 (+4) од
  • бойових броньованих машин – 22922 (+7) од
  • артилерійських систем – 29718 (+29) од
  • РСЗВ – 1427 (+2) од
  • засоби ППО – 1190 (+1) од
  • літаків – 420 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+3) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42796 (+172)
  • крилаті ракети – 3436 (+42)
  • кораблі / катери – 28 (+0) од
  • підводні човни – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 53593 (+85) од
  • спеціальна техніка – 3921 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

  • В ніч з 27 на 28 червня дрони української Служби безпеки атакували військовий аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму і знищили ЗГРК «Панцир-С1» та три гелікоптери.
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