Головне за неділю, 29 червня: понад 100 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку, вихід України з Оттавської конвенції

Бойові дії на Донеччині, 104 бойових зіткнення, ворожі обстріли, ураження аеродрому "Кіровське" в Криму. Яким запам’ятається 1222-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 червня на фронті від початку доби зафіксовано 104 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки.

Українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат. Частково підтверджено результати вогневого ураження аеродрому "Кіровське" на тимчасово окупованій території АР Крим. На цей час відомо про знищення ЗРГК "Панцирь С1" та гелікоптерів противника: Мі-8; Мі-26 та Мі-28. Інші результати уточнюються.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 червня – в новині.

Зросла кількість потерпілих після ракетно-дронової атаки на місто Сміла Черкаської області.

За оновленою інформацією, по допомогу до медиків звернулись уже одинадцять людей. З них двоє - діти.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання героя України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименко.

Відповідний указ №444 опублікований на сайті президента. "Присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Устименку Максиму Юрійовичу – полковнику (посмертно)", - йдеться в документі.

Президент Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко. "Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень", — ідеться у повідомленні.

Офіційний вихід держави з Оттавської конвенції відбувається за шість місяців після офіційного повідомлення про це ООН. Після цього Україна зможе офіційно застосовувати, накопичувати та виробляти протипіхотні міни.

28 червня Литва, Латвія та Естонія офіційно повідомили Організацію Об'єднаних Націй про вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.

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