Уночі росіяни атакували 107 дронами. Є влучання в 15 локаціях, падіння уламків – у двох

У ніч на понеділок, 30 червня, Росія атакувала українців 107 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Гвардійське – ТОТ Криму. Напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Основним напрямком удару були Харківська і Донецька області. Про це повідомили в Повітряних силах.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 64 – збито вогневими засобами ураження, 10 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", – розповіли військові.

Фото: Повітряні сили в Telegram Відбиття атаки

Влучання зафіксували у 15 локаціях, падіння збитих (уламки) – на 2 локаціях.