"Казки для дурнів": BBC поспілкувалася з мешканцями Маріуполя про справжній стан справ у місті

BBC опублікувала матеріал про реальність життя в Маріуполі – українському місті, що з весни 2022-го року залишається в російській окупації. Армія Росії знищила його майже вщент – за оцінкою ООН, постраждали 90 % житлових будинків. Тепер Москва намагається видати місто за взірець "відновлення" окупаційною владою. Однак журналісти поспілкувалися з мешканцями, які залишаються в місті або виїхали з нього, аби вони розповіли про правдиві умови виживання.

Джон (ім'я цього українця змінили з міркувань безпеки) розповів, що те, що Росія показує по своєму телебаченню, є "казками для дурнів". Він сказав, що більшість міста "все ще лежить у руїнах".

За його словами, окупанти відновлюють фасади будівель на головних вулицях, і саме їх і знімають. Але за межами цих вулиць люди живуть у напівзруйнованих квартирах.

66-річна Ольга Онишко виїхала з міста торік і зараз живе в Тернополі. Журналістам вона сказала, що довкола Маріуполя шириться багато неправди.

"У нас було красиве місто, але зараз воно зруйноване. Я не можу сказати, що вони відновили багато речей. Центральна площа – єдині будівлі, які вони реконструювали. І ще є порожні місця там, де стояли будівлі. Вони розчистили завали, але навіть не дістали тіла загиблих, просто вантажили на вантажівки з уламками і вивозили з міста", – розказала жінка.

Джеймс (ім'я також змінене) розповів про перебої з водопостачанням. Воду давали на день-два, а потім вона зникала на три.

"Колір води такий жовтий, що навіть після кип'ятіння страшно пити", – сказав він.

Сергій Орлов, який представився заступником мера Маріуполя в екзилі, сказав, що канал Сіверський Донець–Донбас, який постачав воду місту, був пошкоджений унаслідок бойових дій. Запаси питної води для міста уже вичерпалися, тож те, що надходить зараз, "не відповідає навіть мінімуму питних стандартів", пояснив він.

Мешканці також розповіли, що їжа в місті дорога, часто немає світла, а отримати деяку медичну допомогу неможливо.

"Базова медицина недоступна. Діабетики борються, аби отримати інсулін вчасно, і це шалено дорого", – сказав Джеймс.

Окрема тема – це освіта, яку росіяни нав'язують дітям. Андрій Кожушина провчився в університеті в Маріуполі рік після окупації, але потім виїхав до міста Дніпро.

"Вони вчать дітей фальшивій інформації і пропаганді", – сказав він.

Окрім "приписування" низки українських регіонів до складу Росії, в Маріуполі проводять уроки, названі "розмовами про важливі речі". Студентам на них розповідають про те, як Росія "звільнила" російськомовне населення від "нацистів" у 2022.

"Вчителів, які відмовляються відвідувати ці уроки, залякують або звільняють. Це ніби вони перепрограмовують розум наших дітей", – сказав Джон.

І Джон, і Джеймс – учасники руху опору в місті. Вони розповіли, що їхні однодумці ведуть таємну боротьбу проти російського режиму. Вони малюють на стінах прапор України і збирають дані для української розвідки. А також – порушують логістику ворога, пошкоджуючи залізницю.

"Віддавати територію заради «угоди з Росією» буде зрадою. Десятки людей щодня ризикують своїм життям, щоб передати інформацію Україні, а не для того, щоб якийсь дипломат у костюмі підписав папір, який «здасть нас»", – каже Джон, додаючи, що вони не хочуть миру за будь-яку ціну, а хочуть звільнення.