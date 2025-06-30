Учора Росія вбила в Херсоні і області 2 людей, ще 8 поранила

Обидва загиблих і більшість поранених – люди з Херсонської громади.

Учора в Херсонській області внаслідок російських ударів загинули двоє людей, ще вісім були поранені. Є пошкодження газопроводу, вежі зв'язку, складів, гаража, житлової інфраструктури.

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Веселе, Вірівка, Дар’ївка, Золота Балка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Нововоронцовка, Олександрівка, Осокорівка, Одрадокам’янка, Приозерне, Розлив, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Томарине, Томина Балка, Червоний Маяк та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, стільникові вежі, господарчі споруди, складське приміщення та гараж", – розказав він.

Очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Ланько уточнив, що обидва загиблих і шестеро поранених – це люди з його громади.

Росія била по Херсонській громаді з авіації, артилерії та БпЛА. Під ударом перебували Херсон, Антонівка, Комишани та Садове.

"Зокрема, пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури – багатоповерхівку, приватні будинки, газогони та стільникову вежу. Внаслідок російських атак в Херсонській громаді 2 людини загинули, ще 6 – постраждали", – повідомив він.