Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ГоловнаСуспільствоВійна

Троє цивільних травмовані через російські обстріли Сумщини

Ворог атакував 29 населених пунктів області. 

Троє цивільних травмовані через російські обстріли Сумщини
наслідки російської атаки 24 червня, ілюстративне фото
Фото: Сумська облпрокуратура

Унаслідок обстрілів Сумської області російською армією травмовані троє цивільних людей. 

Як повідомили у ОВА, у Лебединській громаді через атаку БпЛА травмовані 2 цивільних, а у Середино-Будській через удар дроном типу FPV поранена одна людина. 

Протягом доби, з ранку 29 червня до ранку 30 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 29 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ: 

  • майже 20 скидань ВОГ з БпЛА;
  • до 10 ударів КАБів;
  • 10 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Конотопській громаді пошкоджено житлові будинки, багатоквартирний будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Лебединській громаді зруйноване адміністративне приміщення, пошкоджені 5 адміністративних будівель, 2 навчальні заклади, 7 багатоквартирних будинків, 12 приватних будинків, господарча споруда, 2 автомобілі, об’єкт цивільної інфраструктури.

 За добу повітряна тривога в області тривала 13 годин 37 хвилин.

  • 26 червня Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що просування Росії в прикордонні Сумської області зупинили.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies