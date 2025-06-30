Троє цивільних травмовані через російські обстріли Сумщини

Унаслідок обстрілів Сумської області російською армією травмовані троє цивільних людей.
Як повідомили у ОВА, у Лебединській громаді через атаку БпЛА травмовані 2 цивільних, а у Середино-Будській через удар дроном типу FPV поранена одна людина.
Протягом доби, з ранку 29 червня до ранку 30 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 29 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ:
- майже 20 скидань ВОГ з БпЛА;
- до 10 ударів КАБів;
- 10 ударів РСЗВ.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Конотопській громаді пошкоджено житлові будинки, багатоквартирний будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Лебединській громаді зруйноване адміністративне приміщення, пошкоджені 5 адміністративних будівель, 2 навчальні заклади, 7 багатоквартирних будинків, 12 приватних будинків, господарча споруда, 2 автомобілі, об’єкт цивільної інфраструктури.
За добу повітряна тривога в області тривала 13 годин 37 хвилин.
- 26 червня Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що просування Росії в прикордонні Сумської області зупинили.