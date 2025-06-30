​У червні 6 із 7 інцидентів із ТЦК виявилися маніпуляціями та фейками, - Сухопутні війська

За червень було перевірено 256 повідомлень про можливі порушення.

В Україні за червень 2025 року було перевірено 256 повідомлень про можливі порушення з боку представників Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Про це повідомили в Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України.

Не були підтверджені 220 випадків (86%) порушень, натомість 36 (14%) виявилися справжніми.

"Командування Сухопутних військ продовжує публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК та СП. У червні 6 із 7 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО. Лише 36 випадків (14%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені", - йдеться в повідомленні.

Так, одну особу було відсторонено від виконання обов’язків; п'ятьох - притягнуто до дисциплінарної відповідальності, ще 30 службових розслідувань тривають.

"Суспільство має бути поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон. Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль", - наголосили військові.