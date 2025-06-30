​До експлуатації в ЗСУ допустили оптоволоконний дрон "Ронні 13"

Він створений українським підприємством з урахуванням бойового досвіду наших захисників.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах безпілотний літальний апарат "РОННІ-13".

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Дрон, який має оптоволоконне управління, створений українським підприємством з урахуванням бойового досвіду наших захисників.

"Ці «бойові пташки» мають міцну легку раму, ємнісні акумулятори та потужні безколекторні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд для ураження живої сили та техніки противника на значні відстані", - йдеться в повідомленні.

В залежності від потреби дрони "РОННІ-13" можуть оснащуватись різними типами камер, які дозволяють виконувати завдання удень або вночі.

Нагадаємо, 27 червня президент Володимир Зеленський провів технологічну Ставку і заслухав доповіді щодо дронів.