​Сили оборони просунулися в районі Олексіївки і відтіснили ворога далі від Сум, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують оборонну операцію на Північнослобожанському напрямку та знищують противника, який не полишає спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що активні дії українських захисників на цьому, а також на Курському напрямку, скували угруповання близько 50 тисяч російських окупаційних військ, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема - на Покровський і Новопавлівський.
"На даний час ситуація стабілізована, просування ворога зупинено по лінії Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – кордон РФ – плацдарм на території РФ у Глушковському районі Курської області", - запевнили в Генштабі.
ЗСУ також здійснюють заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення ворога.
"Так, в результаті успішних дій українських воїнів звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, наші підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі також розповіли, що росіяни задіюють на цьому напрямку свої найкращі бригади – морську піхоту, десантно-штурмові частини, найбільш боєздатні частини мотострілецьких військ, активно використовують далекобійну артилерію, авіацію, ударні дрони.
Одночасно з цим ворог і надалі намагається витіснити підрозділи Сил оборони з території Курської та Бєлгородської областей РФ.
Українські воїни ефективно знищують особовий склад ворога, його військову техніку та озброєння. Так, у червні 2025 року загальні втрати росіян на Північнослобожанському і Курському напрямках склали близько 9310 військовослужбовців, з яких безповоротні – понад 4470, санітарні – близько 4800, полонені – 42 особи.
Також за місяць було знищено 423 одиниці військової техніки росіян, з яких шість танків, 20 бойових бронемашин, 89 одиниць артилерійських систем і РСЗВ, три засоби ППО.
- Раніше видання Wall Street Journal повідомило, що російський наступ на Суми значною мірою зупинився після перекидання туди спецпідрозділу ГУР.
- 26 червня головнокомандувач Олександр Сирський також повідомляв, що станом на цей тиждень наступ окупантів у Сумській області вдалося зупинити.
- Більше про наступ росіян на Суми – в матеріалі "Суми за три дні?".