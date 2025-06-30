​Сили оборони просунулися в районі Олексіївки і відтіснили ворога далі від Сум, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують оборонну операцію на Північнослобожанському напрямку та знищують противника, який не полишає спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що активні дії українських захисників на цьому, а також на Курському напрямку, скували угруповання близько 50 тисяч російських окупаційних військ, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема - на Покровський і Новопавлівський.

"На даний час ситуація стабілізована, просування ворога зупинено по лінії Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – кордон РФ – плацдарм на території РФ у Глушковському районі Курської області", - запевнили в Генштабі.

ЗСУ також здійснюють заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення ворога.

"Так, в результаті успішних дій українських воїнів звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, наші підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі також розповіли, що росіяни задіюють на цьому напрямку свої найкращі бригади – морську піхоту, десантно-штурмові частини, найбільш боєздатні частини мотострілецьких військ, активно використовують далекобійну артилерію, авіацію, ударні дрони.

Одночасно з цим ворог і надалі намагається витіснити підрозділи Сил оборони з території Курської та Бєлгородської областей РФ.

Українські воїни ефективно знищують особовий склад ворога, його військову техніку та озброєння. Так, у червні 2025 року загальні втрати росіян на Північнослобожанському і Курському напрямках склали близько 9310 військовослужбовців, з яких безповоротні – понад 4470, санітарні – близько 4800, полонені – 42 особи.

Також за місяць було знищено 423 одиниці військової техніки росіян, з яких шість танків, 20 бойових бронемашин, 89 одиниць артилерійських систем і РСЗВ, три засоби ППО.