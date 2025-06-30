Сили оборони: ворог перетнув трасу Покровськ-Костянтинівка і намагається просунутися на північ

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов прокоментував інформацію про нібито сповільнення літнього наступу РФ: на Сумщині наступ ворога справді "захлинувся", однак на решті напрямків — продовжуються інтенсивні бої, пише "Дзеркало тижня".

Трегубов зазначив, що на Сумщині росіяни справді довго готувалися, але "вийшов пшик". Втім, це не стосується напрямків, де перебуває ОСУВ "Хортиця".

За словами речника, на Покровському напрямку тривають інтенсивні бої — щодня росіяни ініціюють по 50 і більше зіткнень. Крім того, ворог перетнув трасу Покровськ-Костянтинівка і намагається просуватися на північ.

"А це означає, що росіяни підуть або на Костянтинівку, або можуть атакувати Покровсько-Мирноградську агломерацію уже зі східного напрямку. Або робити це одночасно, — спрогнозував Трегубов. Він також додав, що ситуація загрозлива, однак стрімкого просування РФ не спостерігається. "Їх треба відкидати за трасу і знижувати їхні атакувальні можливості усіма доступними шляхами".

Трегубов також зазначив, що на Покровському напрямку РФ зібрала близько 110 тисяч окупантів. "Але все, що вона мала, вже кинула в бій. Паралельно з цим росіяни намагаються просунутися в бік Дніпропетровської області".