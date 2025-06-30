Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей

Світові діячі та діячки культури закликають максимально привертати увагу до теми викрадених Росією українських дітей, щоб повернути їх додому.

Діти, які повернулися на підконтрольну Україні територію з окупації, 28 березня 2024 року.

Відомі діячі та діячки культури, серед яких перформерка Марина Абрамович, акторка та співачка Шарлотта Генсбур, письменник і режисер Бернар-Анрі Леві, письменник, критик, публіцист та президент Американського ПЕН Салман Рушді, правозахисниця Олександра Матвійчук, актор і режисер Шон Пенн, музикант і актор Стінг, тенісистка Еліна Світоліна, записали відкрите звернення до міжнародної спільноти щодо викрадення Росією українських дітей. Про це на своєму сайті повідомляє Divoche.media.

Відеозвернення було опубліковано на сайті журналу L’Express після презентації документального фільму Бернара-Анрі Леві «Наша війна» (Notre guerre), що розповідає історії спротиву, стійкості та гідності українців — як цивільних, так і українських військових.

«З 24 лютого 2022 року тисячі українських дітей були відірвані від своїх сімей та землі в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Це не втрачені діти. Це вкрадені діти, викрадені російськими окупаційними військами, забрані від батьків, шкіл, мови та життя», — сказав французький режисер у відео.

Ініціатори звернення нагадали, що у відповідь на цей злочин Україна під керівництвом президента Володимира Зеленського започаткувала ініціативу Bring The Kids Back UA, мета якої — за підтримки громадянського суспільства та міжнародних партнерів знайти цих дітей, повернути їх додому та сприяти їхньому поверненню до нормального життя.

Стінг у відеозверненні наголосив, що ситуація, з якою зіткнулась Україна, не є «гуманітарною кризою», — це «навмисна операція зі знищення ідентичності цілого покоління».

«Така русифікація української молоді є частиною кампанії путіна зі знищення України як нації та одним із його внесків, разом з його армією та ідеологами, у світову історію ганьби. Ці дії є не лише порушенням міжнародного права, а й образою самої ідеї людяності», — зауважив виконавець.

За словами Шарлотти Генсбур, всі ті, хто долучилися до цього звернення, з першого дня повномасштабної російської агресії віддано підтримують Україну та повстають «проти цієї мерзенності».

«Ми вважаємо, що пошук, ідентифікація та повернення додому кожної викраденої дитини є абсолютною передумовою для справедливого та тривалого миру», — додала акторка.

«Ми просимо вас діяти не як дипломати, обрані посадовці чи аналітики, а як люди. Як батьки. Як люди, які розуміють, що означає втратити того, кого любив, і що означає ніколи його не повернути», — звернулась до світу найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу Еліна Світоліна.