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Росіяни вдарили по Сумщині, постраждали люди

Через обстріли постраждали дві жінки.

Росіяни вдарили по Сумщині, постраждали люди
Наслідки російської атаки
Фото: Прокуратура Сумщини

Російські окупанти атакували Середино-Будську громаду Сумщини. Унаслідок обстрілу постраждали дві мирні мешканки.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"У першій половині дня росіяни обстріляли Середино-Будську громаду.Попередньо постраждали дві жінки. 70-річну з уламковим пораненням доставляють до лікарні", — каже очільник ОВА. 

Друга постраждала відмовилася від госпіталізації. Пораненим надають всю необхідну меддопомогу.

Через обстріл пошкоджені кілька приватних будинків, будівля навчального закладу та автомобіль.

Триває ліквідація наслідків.
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