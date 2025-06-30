Росіяни вдарили по Сумщині, постраждали люди

Через обстріли постраждали дві жінки.

Російські окупанти атакували Середино-Будську громаду Сумщини. Унаслідок обстрілу постраждали дві мирні мешканки.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"У першій половині дня росіяни обстріляли Середино-Будську громаду.Попередньо постраждали дві жінки. 70-річну з уламковим пораненням доставляють до лікарні", — каже очільник ОВА.

Друга постраждала відмовилася від госпіталізації. Пораненим надають всю необхідну меддопомогу.

Через обстріл пошкоджені кілька приватних будинків, будівля навчального закладу та автомобіль.

Триває ліквідація наслідків.