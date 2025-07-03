Politico: Трамп і Зеленський можуть провести розмову на тлі зупинки постачань деякої зброї

За даними видання, посадовці Держдепу і члени Конгресу були вражені тим, що Пентагон ухвалив рішення без консультацій.

Рішення міністерства оборони США зупинити постачання деякої збройної допомоги Україні здивувало навіть тих людей, які зазвичай були добре обізнаними з подібними рішеннями. Зокрема – членів Конгресу, посадовців Держдепу і ключових європейських союзників, пише Politico з посиланням на шістьох співрозмовників.

Рішення і те, що на нього надмірний вплив мав один посадовець Пентагону, викликало занепокоєння і розчарування, зокрема серед топреспубліканців. Йдеться про Елбріджа Колбі, який відповідає за політику Пентагону.

Він та вузьке коло радників висловили занепокоєння, що деякі запаси американської зброї вичерпуються. За цим послідувало рішення перестати Україні постачати певні види озброєння.

Зупинка постачань торкнулася ракет протиповітряної оборони, ракет далекого радіуса дії та снарядів. Деякі позиції США відкликали уже з Польщі.

За даними журналістів, Колбі просував це рішення без повідомлення решти адміністрації. Рішення зупинити постачання, схоже, було зроблено з мінімальною координацією всередині адміністрації після масових скорочень Ради національної безпеки.

“Я думаю, що все це зробив директор з питань політики Міністерства оборони, цей хлопець Колбі. У нас фактично немає радника з національної безпеки. Я навіть не впевнений, що з [державним секретарем Марко] Рубіо консультувалися з цього питання… У Білому домі є внутрішні розбіжності”, – сказав представник Майкл Маккол (республіканець від Техасу).

Один американський посадовець у спілкуванні з Politico заявив, що рішення Пентагону було неузгодженим і застало Держдеп зненацька.

Двоє інших американських чиновників сказали, що керівництво Пентагону не зверталося за будь-якою інформацією до Держдепу, посольства США в Києві чи команди посланця з питань України Кіта Келлога, перш ніж відкликати партію критично важливої зброї, яка вже перебувала в Польщі.

Деякі члени Об'єднаного штабу також виступили проти зупинки, повідомили як чиновники, так і особа, знайома з обговореннями.

Колбі не одразу відповів на запит про коментар щодо своєї ролі. У заяві, надісланій речником Білого дому у вівторок увечері, Колбі заявив, що Пентагон «продовжує надавати президенту надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні», водночас “ретельно вивчаючи та адаптуючи свій підхід… у той же час зберігаючи готовність збройних сил США”. Він вважає, що початкове повідомлення про зупинку допомоги було “спробою зобразити розкол, якого не існує”.

По той бік Атлантики європейські дипломати та команда президента України Володимира Зеленського намагалися з'ясувати, чому США раптово призупинили допомогу після того, як Білий дім підтвердив цю новину. За словами європейського чиновника та українського радника, ні Зеленський, ні Євросоюз не були попереджені заздалегідь. За даним двох джерел, українська і американська сторони працюють над проведенням дзвінка між президентами.

Зупинка допомоги США

1 липня видання Politico з посиланням на джерела написало, що Пентагон припинив постачання Україні деяких видів озброєння, зокрема ракет для систем Patriot. Рішення ухвалили, аби зберегти власні запаси, і відповідальний за нього керівник політичного напрямку міністерства оборони.

Того ж дня Білий дім підтвердив, що інформація про зупинку постачань правдива. Але Штати наполягають, що загалом допомога Україні не зупинена.

Україна тривалий час наголошувала, що їй критично необхідна протиповітряна оборона, і висловлювала готовність купити в США системи Patriot. Придбання оборонного пакету Володимир Зеленський нещодавно обговорював із Дональдом Трампом на зустрічі.

МЗС викликло тимчасового повіреного у справах США в Україні і наголосило, що будь-яка затримка в наданні допомоги лише стимулюватиме Росію до продовження терору.

Міноборони України сказало, що не отримувало офіційних попереджень про це рішення. Воно анонсувало дзвінок з американськими колегами для з’ясування обставин.

США і раніше зупиняли допомогу, погоджену ще попередньою адміністрацією.