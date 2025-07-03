Зеленський підписав Закон про ратифікацію грантової угоди між Україною та ЄІБ

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію Грантової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 4486-IX).

Як йдеться у повідомленні пресслужби Верховної Ради, угода стосується технічної допомоги для інвестицій та закупівель "Рішення для відновлюваної енергетики (RES)".

Це рішення відкриває шлях до залучення фінансування на розвиток "зеленої" енергетики, зменшення енергозалежності та адаптації до змін клімату.

Проєкт передбачає модернізацію об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема шкіл, лікарень, дитсадків. Ці об'єкти удосконалюватимуть, впроваджуючи відновлювані джерела енергії. Це дозволить знизити витрати на утримання, скоротити викиди парникових газів та створити нові локальні робочі місця.