Зеленський підписав Закон про ратифікацію грантової угоди між Україною та ЄІБ

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію Грантової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 4486-IX).
Як йдеться у повідомленні пресслужби Верховної Ради, угода стосується технічної допомоги для інвестицій та закупівель "Рішення для відновлюваної енергетики (RES)".
Це рішення відкриває шлях до залучення фінансування на розвиток "зеленої" енергетики, зменшення енергозалежності та адаптації до змін клімату.
Проєкт передбачає модернізацію об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема шкіл, лікарень, дитсадків. Ці об'єкти удосконалюватимуть, впроваджуючи відновлювані джерела енергії. Це дозволить знизити витрати на утримання, скоротити викиди парникових газів та створити нові локальні робочі місця.
- Грантову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком підписали 10 лютого 2025 року. Загалом укладені тоді договори передбачають виділення 16,5 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.
- У грудні 2024 року Європейський інвестиційний банк надав 55 млн євро фінансування під гарантії ЄС для "Програми з відновлення України" на реконструкцію лікарень, соціального житла, навчальних закладів, систем опалення, водопостачання та водовідведення, а також іншої критично важливої соціальної інфраструктури у 2025 році.