ВАКС оголосить рішення про відсторонення Олексія Чернишова з посади віцепрем'єр-міністра завтра

Вищий антикорсуд оголосить рішення стосовно того, чи відсторонювати Олексія Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра, завтра о 12 годині. Сьогодні він заслухав аргументи сторони обвинувачення, захисту і самого підозрюваного.

Трансляцію засідання 1 липня вело Суспільне. Чернишов від коментарів відмовився, обіцяв прокоментувати завтра після оголошення рішення.

САП клопотала про відсторонення віцепрем’єра перед обранням йому запобіжного заходу. Заставу в 120 млн гривень урядовцю обрали ще 27 червня.

Як аргумент на користь необхідності відсторонення Чернишова сторона обвинувачення наводила, зокрема, ризик впливу на свідків та знищення доказів, якщо він буде заміняти нинішнього керівника Мінгромад (раніше це було Мінрегіоном) Олексія Кулеби.

“Підозрюваний Чернишов отримав можливість оцінити обсяг наявних у сторони обвинувачення доказів, ролі речей і документів, які можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи стадію досудового розслідування, необхідність проведення слідчих і розшукових дій стосовно встановлення і отримання додаткових доказів, підозрюваний Чернишов, тимчасово виконуючий обов’язки віцепрем’єр-міністра – міністра з відновлення, розвитку громад і територий України Кулеби в разі відсутності останнього може особисто вживати заходів для знищення, приховування або спотворення речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин правопорушень. У тому числі тих, які знаходяться у володінні вищезазначених суб’єктів владних повноважень. А також може здійснювати перешкоди в отриманні і вилученні таких документів стороною обвинувачення”, – зачитав прокурор.

Також сторона обвинувачення вважає, що Чернишов може використати зв’язки для впливу і тиску на працівників Мінгромад і територій та інших людей.

Сам Чернишов на суді заперечував, що перебування на посаді віцепрем’єра становить ризики. Він запевнив, що “сумлінно” виконуватиме покладені на нього судом зобов’язання. Чернишов додав, що заміняти міністра Кулебу не може – це робитимуть його заступники.

Чернишов також сказав, що його відрядження переважно готувалися в “швидкому ключі” – це його контраргумент на те, що він виїхав за кордон і вже там знаходив собі додаткові причини продовжити поїздку.

“Не збираюся ні з ким спілкуватися, це очевидно”, – сказав він стосовно ризику впливу на свідків.

Корупція в Мінрегіоні: суть справи

Слідство вважає, що один зі столичних забудовників – Сергій Копистира – розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він звернувся до очільника Мінрегіону Олексія Чернишова, який спільно з держсекретарем Василем Володіним, радником міністра Максимом Горбатюком та директоркою держпідприємства Сушон, за версією слідчих, створив умови для передачі ділянки цьому ДП.

За документами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

"За успішну реалізацію оборудки забудовник «винагородив» міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн", – повідомили в НАБУ.

Чернишову інкримінують зловживання службовим становище і отримання неправомірної вигоди (у вигляді знижок на квартиру). Сам він провину заперечує.

Виїзд і повернення Олексія Чернишова

За даними УП, Олексій Чернишов виїхав з України у відрядження в ніч на 11 червня – за декілька днів до того, як підозри отримали два колишні посадовці з його оточення періоду очолення ним Мінрегіону, а потім – Нафтогазу.

Чернишов не повернувся з-за кордону навіть на форум, організований його міністерством. Натомість він проводив зустрічі в Чехії та Австрії. Австрійська сторона у відповідь на запитання журналістів УП повідомила, що запит на проведення зустрічі отримала за добу до неї.

Хоча журналісти не отримали достоменних підтверджень, що Чернишов міг знати про підготовку підозри своєму колишньому оточенню, фактом залишається його виїзд якраз напередодні цього.

Прем'єр-міністр і президент, коментуючи відрядження Чернишова, казали, що він має повернутися до кінця тижня. Володимир Зеленський стверджував, що міністр має від нього два завдання.

УП та ZN.UA в суботу з посиланням на джерела написали, що вмовляти Чернишова повернутися з-за кордону у встановлені терміни поїхав Тимур Міндіч – співвласник "95 кварталу". А до цього стало відомо про виїзд за кордон родини міністра.

Наступного дня, 22 червня, віцепрем'єр повідомив, що він повернувся до України. Вранці 23 червня він брав участь у засіданні уряду, а вдень повідомив, що пішов до НАБУ "розібратися в ситуації".

Прізвище Чернишова було в інформації, яку прокурор зачитував на засіданнях суду по обранню запобіжних заходів іншим фігурантам справи. Зокрема, на думку слідства, Чернишов умисно доручив комунікації по оборудці довіреній особі. Але при цьому зафіксували, що він брав участь у зустрічі на цю тему.