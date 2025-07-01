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Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України

Президент доручив якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законодавчі зміни.

Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що щойно підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

“Угода була підписана нещодавно між нашою державою та Радою Європи і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес реального створення трибуналу”, – написав президент. 

Він доручив також якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законодавчі зміни, щоб з боку України все було забезпечено на сто відсотків заради повної реалізації угоди про створення трибуналу. 

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Прошу народних депутатів розглянути це питання невідкладно. Очікую і на швидке представлення командами Міністерства закордонних справ України та Офісу відповідного графіка роботи з партнерами для імплементації угоди про створення трибуналу та фактичного запуску інституції”, – зазначив Зеленський.

За словами президента, уже цього року в Росії мають відчути, що їхня відповідальність за злочин агресії є неминучою і що реально розпочався міжнародний юридичний процес для притягнення Росії до відповідальності. 

“Агресія є злочином, і дійсно невідворотне покарання Росії за цей злочин є глобальним інтересом всіх у світі, хто хоче для своїх людей мирного життя”, – написав глава держави.
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