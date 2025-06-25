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Сибіга: Україна готується підписати угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу

"Спеціальний трибунал притягне до відповідальності політичне та військове керівництво Росії, включно з Путіним", - наголосив міністр.

Сибіга: Україна готується підписати угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Україна готується до підписання угоди з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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За його словами, трибунал має «важливе значення для відновлення міжнародного правопорядку та забезпечення відповідальності за злочин агресії».

«Спеціальний трибунал притягне до відповідальності політичне та військове керівництво Росії, включно з Путіним та іншими особами на найвищих щаблях влади. Планування та розв’язання цієї неспровокованої війни проти України не може залишитися безкарним. Правосуддя для всіх причетних, незалежно від їхньої посади чи титулу, неминуче», - ідеться у дописі глави МЗС у соцмережі Х.

  • 24 червня Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо юридичних та правозахисних аспектів російської агресії проти України, тобто підтримала спецтрибунал.
  • Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра повідомила про фіналізацію статуту трибуналу.
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