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ВАКС відмовив у пом'якшенні запобіжного заходу ще одному фігуранту справи про корупцію в Мінрегіоні

Колишній держсекретар міністерства перебуватиме під вартою з можливістю застави в 20 млн гривень. 

ВАКС відмовив у пом'якшенні запобіжного заходу ще одному фігуранту справи про корупцію в Мінрегіоні
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Апеляційна палата ВАКС відмовилася пом’якшувати запобіжний захід ще одному фігуранту справи про корупцію в Мінрегіоні – колишньому державному секретарю міністерства Василю Володіну. Він перебуватиме під вартою з альтернативою застави у 20 млн гривень, повідомило Суспільне. 

Сьогодні ж аналогічне рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалила стосовно колишнього радника глави Мінрегіону. Михайло Головін перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави у 25 млн гривень.

ВАКС нині слухає клопотання САП про відсторонення Олексія Чернишова від посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності. Раніше йому обрали запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн гривень.  

Корупція в Мінергіоні: суть справи

Слідство вважає, що один зі столичних забудовників – Сергій Копистира – розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Василем Володіним, радником міністра Максимом Горбатюком та директоркою держпідприємства Сушон створив умови для передачі ділянки цьому ДП. 

Забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП. 

"За успішну реалізацію оборудки забудовник «винагородив» міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн", – повідомили в НАБУ. 

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.

23 червня – після повернення з затяжного відрядження – Олексію Чернишову оголосили підозру. Йому інкримінують зловживання службовим становище і отримання неправомірної вигоди (у вигляді знижок на квартиру). Сам він провину заперечує.
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