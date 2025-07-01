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Правоохоронця Миколаївського СІЗО судитимуть за побиття затриманого

Оперуповноважений розмістив новоприбулого затриманого в камеру та заборонив іншим ув’язненим із ним розмовляти. 

Правоохоронця Миколаївського СІЗО судитимуть за побиття затриманого
Фото: ДБР

Працівники Держбюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо оперуповноваженого ДУ "Миколаївський слідчий ізолятор", який побив затриманого через порушення його "заборони" на спілкування. 

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Після обрання запобіжного заходу новоприбулому підозрюваному правоохоронець розмістив його в камеру та заборонив іншим ув’язненим із ним розмовляти. Дізнавшись, що один із в’язнів не виконав цю вимогу, працівник ізолятора прийшов до камери та завдав йому численні удари по голові та тілу.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Раніше повідомлялося, що сімох працівників Харківського СІЗО підозрюють у причетності до смертельного побиття увʼязненого
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