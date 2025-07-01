В Армія+ запустили опитування про електронні рапорти

Міністерство оборони хоче дізнатися, чи зручні електронні рапорти для користувачів, а також що можна покращити.

У застосунку Армія+ запустили нове опитування. Воно стосується електронних рапортів та досвіду роботи з ними, повідомляє оборонне відомство.

Міністерство оборони хоче дізнатися, чи зручні електронні рапорти для користувачів, що можна покращити або додати у вже наявний функціонал сервісу та чи є перепони у користуванні рапортами.

Опитування триватиме два тижні – з 1 по 14 липня. Воно забере кілька хвилин, але допоможе зробити сервіс електронних рапортів ще ефективнішим у використанні українським військом, зазначає Міноборони. Питання розділені на окремі гілки, щоб дослідити досвід як командирів, так і їхніх підлеглих.

«Вже опрацьовано майже 600 000 електронних рапортів, які подавали через Армія+. Цифра доводить – це необхідний інструмент для служби. Тому ми продовжуємо вдосконалювати його функції. Для цього необхідна ваша допомога, а саме – ваша думка та погляд на сервіс. Участь головних користувачів екосистеми, військових в цьому опитуванні важлива», – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Загалом від початку роботи Армія+ провели 16 опитувань. У середньому близько 20 000 користувачів відгукуються на питання, які піднімають у застосунку. Серед останніх змін, які відбулись за підсумками опитувань: запустилась функція мультипідпису для командирів, змінилася стратегія забезпечення сухпайками у війську, а Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного отримала нового очільника.