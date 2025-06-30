Міноборони запускає бета-тестування оплати штрафів у застосунку “Резерв+”

Щоб долучитись до тестування, треба заповнити форму .

Міноборони розпочинає бета-тестування оплати штрафів у застосунку “Резерв+”

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

“Всі, хто встигає зробити це вчасно — оплачує тільки половину штрафу. 8500 гривень. Без черг. Без візиту до ТЦК”, - написала Черногоренко.

Вона уточнила, що це стосується тих, хто не уточнив свої дані до 16 липня 2024.

Щоб долучитись до тестування, треба заповнити форму.