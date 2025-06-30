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Міноборони запускає бета-тестування оплати штрафів у застосунку “Резерв+”

Щоб долучитись до тестування, треба заповнити форму.

Міноборони запускає бета-тестування оплати штрафів у застосунку “Резерв+”
Катерина Черногоренко
Фото: Міноборони

Міноборони розпочинає бета-тестування оплати штрафів у застосунку “Резерв+”

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

“Всі, хто встигає зробити це вчасно — оплачує тільки половину штрафу. 8500 гривень. Без черг. Без візиту до ТЦК”, - написала Черногоренко.

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Вона уточнила, що це стосується тих, хто не уточнив свої дані до 16 липня 2024.

Щоб долучитись до тестування, треба заповнити форму.

  • У Міноборони спростували інформацію про нібито збір застосунком "Резерв+" даних про геолокацію та цифрові дані користувачів.
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