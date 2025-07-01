Львівська ОВА прокоментувала дозвіл на виїзд за кордон "волонтерам" фіктивної ГО

Адміністрація вважає, що система "Шлях" в перші місяці війни не була адаптована до воєнних реалій.

Львівська обласна військова адміністрація прокоментувала розслідування журналістів NGL.Media, які з’ясували, що вона давала дозвіл на виїзд за кордоном за запитом фіктивної фірми з підписами російського імператора. Причиною цього в ОВА вважають неадаптованість системи “Шлях” до умов воєнного стану.

ОВА стверджує, що в перші місяці повномасштабної війни доступ до ряду реєстрів (зокрема Реєстру громадських об’єднань) був обмежений, не існувало законодавчих обмежень для осіб, які виїжджали як водії, а обсяг запитів вимірювався тисячами щодня. ОВА стверджує, що діяла в межах тодішнього нормативного поля і технічних можливостей.

“На той момент у держави не було програмного забезпечення, яке б дозволяло перевіряти кожне звернення з необхідною глибиною”, – стверджують в ОВА.

Адміністрація наголосила, що рішення про внесення осіб в систему “Шлях” ухвалювали колегіально, спеціальною комісією з різних посадовців, зокрема прикордонників, представників СБУ і поліції.

ОВА стверджує, що, обираючи між повною зупинкою виїздів та ризиком поодиноких порушень обрала друге, щоб армія не залишилась без підтримки.

Учора NGL.Media опублікували матеріал про те, що Львівська ОВА погоджувала виїзд за кордон осіб, поданих як волонтери вигаданою громадською організацією. З боку цієї ГО документи підписували підписом російського імператора, а в якості логотипа розміщували зображення російського "Газпромбанку”. Загалом протягом осені 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять листів від цієї ГО. Накази, якими за підписом голови ЛОВА Максима Козицького схвалювали виїзд за кордон, приймали або того ж дня, або наступного. Виїхати дозволили вісьмом чоловікам. Семеро з них не повернулися.