​Житель Донеччини отримав 15 років за державну зраду

Він шпигував на користь росіян у прифронтових районах Краматорського напрямку.

За матеріалами Служби безпеки суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна жителя Донеччини, який працював на воєнну розвідку Росії.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Слідство встановило, що чоловік шпигував на користь росіян у прифронтових районах Краматорського напрямку. Його основним завданням було виявлення позицій Сил оборони для коригування російських керованих авіабомб.

Зрадника завербували через заборонені в Україні «Однокласники», де він залишав проросійські коментарі.

Під час виконання завдань зловмисник об’їжджав місцевість, фотографував українські військові об’єкти та відмічав їх на Google-картах. Координував його дії бойовик одного з окупаційних угруповань, який співпрацює з ГРУ та воює на східному фронті.

Контррозвідка СБУ затримала зрадника у лютому цього року. Під час обшуку вилучили техніку, з якої він вів переписку із російськими кураторами.

Суд визнав обвинуваченого винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).