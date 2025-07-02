Бійці 72 бригади отримали від «Української команди» потужний 12-тонник з гідробортом

Бійці 72 бригади імені Чорних Запорожців отримали потужну вантажівку з гідробортом від «Української команди». Вона підсилить логістичні спроможності підрозділу, який захищає Дніпропетровський напрямок. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Українська команда» передала унікальний агрегат - 12-тонну вантажівку з гідробортом - бійцям 72 бригади імені Чорних Запорожців. Ці героїчні хлопці звільняли Київщину, боронили Донбас, а зараз захищають Дніпропетровський напрямок - один з найскладніших і найважливіших для подальшого перебігу війни», - йдеться у повідомленні.

12-тонник здатен впоратися з надвеликими вантажами без залучення іншої техніки. А також доставити їх в будь-яку точку навіть по бездоріжжю.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» передала на передову понад 80 автомобілів, 3000 дронів та інше спорядження загальною вартістю близько пів мільярда гривень.