ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем’єра

Вищий антикорупційний суд не відсторонив Олексія Чернишова від посади віцепремʼєра та міністра національної єдності.
Про це повідомляє Суспільне.
Чернишов, коментуючи нинішнє рішення суду, сказав, що не може для внесення застави використовувати рахунки свої і родини, бо вони заблоковані. Суму – 120 млн гривень – він назвав "величезною".
"Збираю кошти, збираю можливості, але планую виконувати рішення суду", – прокоментував міністр.
Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі під час перебування на посаді міністра розвитку громад та територій (2020-2022).
Як аргумент на користь необхідності відсторонення Чернишова сторона обвинувачення наводила, зокрема, ризик впливу на свідків та знищення доказів, якщо він буде заміняти нинішнього керівника Мінгромад (раніше це було Мінрегіоном) Олексія Кулеби.
“Підозрюваний Чернишов отримав можливість оцінити обсяг наявних у сторони обвинувачення доказів, ролі речей і документів, які можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи стадію досудового розслідування, необхідність проведення слідчих і розшукових дій стосовно встановлення і отримання додаткових доказів, підозрюваний Чернишов, тимчасово виконуючий обов’язки віцепрем’єр-міністра – міністра з відновлення, розвитку громад і територий України Кулеби в разі відсутності останнього може особисто вживати заходів для знищення, приховування або спотворення речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин правопорушень. У тому числі тих, які знаходяться у володінні вищезазначених суб’єктів владних повноважень. А також може здійснювати перешкоди в отриманні і вилученні таких документів стороною обвинувачення”, – зачитав прокурор.
Також сторона обвинувачення вважає, що Чернишов може використати зв’язки для впливу і тиску на працівників Мінгромад і територій та інших людей.
Сам Чернишов на суді заперечував, що перебування на посаді віцепрем’єра становить ризики. Він запевнив, що “сумлінно” виконуватиме покладені на нього судом зобов’язання. Чернишов додав, що заміняти міністра Кулебу не може – це робитимуть його заступники.
Корупція в Мінрегіоні: суть справи
- Слідство вважає, що один зі столичних забудовників – Сергій Копистира – розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він звернувся до очільника Мінрегіону Олексія Чернишова, який спільно з держсекретарем Василем Володіним, радником міністра Максимом Горбатюком та директоркою держпідприємства Сушон, за версією слідчих, створив умови для передачі ділянки цьому ДП.
- За документами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.
- "За успішну реалізацію оборудки забудовник «винагородив» міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн", – повідомили в НАБУ.
- Чернишову інкримінують зловживання службовим становище і отримання неправомірної вигоди (у вигляді знижок на квартиру). Сам він провину заперечує.