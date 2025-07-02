ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем’єра

Сам він запевнив, що "сумлінно" виконуватиме покладені на нього судом зобов’язання.

Вищий антикорупційний суд не відсторонив Олексія Чернишова від посади віцепремʼєра та міністра національної єдності.

Про це повідомляє Суспільне.

Чернишов, коментуючи нинішнє рішення суду, сказав, що не може для внесення застави використовувати рахунки свої і родини, бо вони заблоковані. Суму – 120 млн гривень – він назвав "величезною".

"Збираю кошти, збираю можливості, але планую виконувати рішення суду", – прокоментував міністр.

Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі під час перебування на посаді міністра розвитку громад та територій (2020-2022).

Як аргумент на користь необхідності відсторонення Чернишова сторона обвинувачення наводила, зокрема, ризик впливу на свідків та знищення доказів, якщо він буде заміняти нинішнього керівника Мінгромад (раніше це було Мінрегіоном) Олексія Кулеби.

“Підозрюваний Чернишов отримав можливість оцінити обсяг наявних у сторони обвинувачення доказів, ролі речей і документів, які можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи стадію досудового розслідування, необхідність проведення слідчих і розшукових дій стосовно встановлення і отримання додаткових доказів, підозрюваний Чернишов, тимчасово виконуючий обов’язки віцепрем’єр-міністра – міністра з відновлення, розвитку громад і територий України Кулеби в разі відсутності останнього може особисто вживати заходів для знищення, приховування або спотворення речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин правопорушень. У тому числі тих, які знаходяться у володінні вищезазначених суб’єктів владних повноважень. А також може здійснювати перешкоди в отриманні і вилученні таких документів стороною обвинувачення”, – зачитав прокурор.

Також сторона обвинувачення вважає, що Чернишов може використати зв’язки для впливу і тиску на працівників Мінгромад і територій та інших людей.

Сам Чернишов на суді заперечував, що перебування на посаді віцепрем’єра становить ризики. Він запевнив, що “сумлінно” виконуватиме покладені на нього судом зобов’язання. Чернишов додав, що заміняти міністра Кулебу не може – це робитимуть його заступники.

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