Шмигаль: Україна та ЄІБ уклали угоду на понад 16 млн євро для відновлення

Загалом портфель проектів ЄІБ в Україні складається з 25 проєктів у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики.

Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоди, що передбачають виділення 16,5 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

10 лютого Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та голова Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвінь підписали уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

За словами глави уряду Денсиа Шмигаля, 16,5 млн євро ЄІБ виділить на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності.

"Друга угода відкриває шлях для отримання 100 млн євро на відновлення об’єктів водо- , теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі", — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, під час зустрічі йшлося про фінансування у межах двосторонньої співпраці. За словами Шмигаля, загалом портфель проектів ЄІБ в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики на суму 4,95 млрд євро.

При цьому у розмові з головою ЄІБ, Прем'єр відзначив й низку інших напрямків співпраці, які потребують подальших інвестицій. Це, зокрема, пункти переходу та дорожня інфраструктура, підтримка малого та середнього бізнесу, муніципалітетів та стабільність енергетичного сектору.

Сторони також обговорили економічні питання. Зокрема, Денис Шмигаль проінформував про ключові бюджетні видатки на цей рік і наголосив на важливості підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва.

"Від початку повномасштабної війни ЄІБ мобілізував на підтримку України понад 2 млрд євро. Дякуємо за вагомий внесок у посилення стійкості та розбудову нашої держави", — підкреслив Прем’єр-міністр.