Укренерго попередило про відключення світла у понеділок для промисловості й бізнесу

Відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують.

10 лютого будуть застосовувати обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це заявило Укренерго.

Графіки діятимуть від 6.00 до 21.00. При цьому відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують.

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - заявили у компанії.

Енергетики підкреслили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.