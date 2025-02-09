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Укренерго попередило про відключення світла у понеділок для промисловості й бізнесу

Відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують.

Укренерго попередило про відключення світла у понеділок для промисловості й бізнесу
вечірній Київ
Фото: EPA/UPG

10 лютого будуть застосовувати обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це заявило Укренерго.

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Графіки діятимуть від 6.00 до 21.00. При цьому відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують.

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - заявили у компанії.

Енергетики підкреслили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. 

  • Днями міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні не будуть вводити графіки відключення світла через похолодання.
  • Перед цим - 1 лютого - Росія завдала ракетного удару по Україні. В зв'язку з ворожим обстрілом Укренерго застосувало превентивні відключення світла у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
  • Того дня ворог атакував енергетичну інфраструктуру Полтавщини.
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