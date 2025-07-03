Британські депутати проголосували за заборону "Palestine Action" як терористичної групи

Наказ також забороняє дві неонацистські групи: "Культ маніяків-вбивць" (MMC) та "Російський імперський рух" (RIM).

Поліцейські біля мітингу на підтримку "Palestine Action" на Трафальгарській площі у Лондоні

Британські депутати проголосували за заборону пропалестинської агітаційної групи "Palestine Action" як терористичної організації після того, як її активісти увірвалися на військову базу та пошкодили два літаки.

Про це пише Reuters та The Guardian.

Проект постанови про внесення змін до Закону про боротьбу з тероризмом 2000 року та заборону цієї групи, запропонований міністеркою внутрішніх справ Іветт Купер, Палата громад схвалила 385 голосами "за" та 26 "проти".

Наказ також забороняє дві неонацистські групи: "Культ маніяків-вбивць" (MMC) та "Російський імперський рух" (RIM) - групу, що виступає за перевагу білої раси та прагне створити нову російську імперську державу.

"Palestine Action" звинуватили у завданні збитків на мільйони фунтів стерлінгів своїми діями на заводі у 2022 році, об'єкті Elbit минулого року та на базі Королівських ВПС на півдні Англії минулого місяця.

Якщо заборону схвалять, то країна офіційно визнає групу терористичною організацією нарівні з "Ісламською державою" чи "Аль-Каїдою". Згідно з британським законодавством, це означатиме, що підтримка або приналежність до цих груп вважатимуть кримінальним злочином, що карається позбавленням волі на строк до 14 років.

Розпорядження Великої Британії про заборону надійде до верхньої палати парламенту у четвер. Якщо законодавці схвалять заборону, то вона набуде чинності наступними днями.

Група, яка назвала заборону необґрунтованою та "зловживанням владою", оскаржила це рішення в суді, слухання відбудеться у п'ятницю.

Експерти Організації Об'єднаних Націй, призначені Радою ООН з прав людини, закликали Велику Британію переглянути свій крок, стверджуючи, що акти пошкодження майна без наміру поставити під загрозу життя не повинні вважатися тероризмом.

Однак міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що насильство та кримінальне пошкодження не мають місця в законних протестах, і що для національної безпеки необхідний підхід нульової толерантності.