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Ірландський хіп-хоп гурт на фестивалі обматюкав прем’єра Стамера через Ізраїль

Учаснику гурту Ліаму Огу О'хАннаїду, відомому під сценічним псевдонімом Мо Чара, у травні пред'явили обвинувачення у тероризмі за демонстрацію на концерті прапора бойового угруповання “Хезболла”.

Ірландський хіп-хоп гурт на фестивалі обматюкав прем’єра Стамера через Ізраїль
Ліам Огу О'хАннаїд
Фото: EPA/UPG

Ірландський хіп-хоп гурт Kneecap вигукував “До біса Кіра Стармера” (Fuck Keir Starmer) та засудив Ізраїль перед величезним натовпом на фестивалі в Гластонбері вчора, пише Reuters.

Перед цим прем'єр-міністр Великої Британії Стармер заявив, що поява гурту була “недоречною”.

Політики та керівники музичної індустрії закликали організаторів припинити діяльність гурту після того, як учаснику Ліаму Огу О'хАннаїду, відомому під сценічним псевдонімом Мо Чара, у травні пред'явили обвинувачення у тероризмі за демонстрацію на концерті прапора бойового угруповання “Хезболла”.

О'хАннаїд заперечив звинувачення.

“Прем'єр-міністр вашої країни, а не моєї, сказав, що не хоче, щоб ми грали, тож до біса Кіра Стармера”, – сказав Мо Чара натовпу, одягнувши шарф-куфію, який асоціюється з палестинцями.

Щонайменше 30 000 людей, сотні з яких були з палестинськими прапорами, зібралися під сценою West Holts, щоб послухати тріо, що змусило організаторів закрити майданчик.

Після початку свого сету з композицією "Better Way to Live", в якій поєднуються англійська та ірландська мови, інший учасник гурту ‒ Móglaí Bap, також відомий як Naoise Ó Cairealláin ‒ заявив, що Mo Chara знову постане перед судом за "сфабрикованим звинуваченням у тероризмі".

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Мо Чара сказав публіці, що “ситуація навколо судового позову була стресовою, але вона була мінімальною порівняно з тим, через що палестинці проходять щодня”. Пізніше під час виступу він звинуватив Ізраїль у скоєнні воєнних злочинів, сказавши: “Це не приховаєш”.

Посольство Ізраїлю у Великій Британії заявило, що воно “глибоко стурбоване запальною та ненависницькою риторикою, висловленою на сцені фестивалю в Гластонбері”.

“До Kneecap панк-дует Bob Vylan заводив публіку пропалестинськими та антиізраїльськими скандуваннями на сцені West Holts”, ‒ зазначає видання.

Цього місяця Стармер заявив газеті Sun, що Kneecap не личить з'являтися на знаменитому музичному фестивалі на південному заході Англії.

Фото: EPA/UPG
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