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Канада відновлює торговельні переговори зі США

Країна скасувала податок на цифрові послуги. 

Канада відновлює торговельні переговори зі США
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Канада відновила торговельні переговори зі США після того, як скасувала податок на цифрові послуги (DST). 

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Канади.

Стягнення податку 30 червня 2025 року призупинять, і незабаром міністр фінансів Канади запропонує законопроєкт про скасування закону про податок на цифрові послуги.

"Канада скасує податок на цифрові послуги (DST) в очікуванні взаємовигідної комплексної торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Відповідно до цих дій, прем'єр-міністр Карні та президент Трамп домовилися, що сторони відновлять переговори з метою досягнення угоди до 21 липня 2025 року", – зазначено на сайті уряду. 

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зауважив, що у переговорах щодо нових економічних та безпекових відносин між Канадою та Сполученими Штатами уряд Канади "завжди керуватиметься загальним внеском будь-якої можливої угоди в найкращі інтереси канадських працівників та бізнесу".  

За його словами, скасування податку сприятиме відновленню переговорів щодо 21 липня 2025 року, дати, встановленої на саміті лідерів G7 цього місяця в Кананаскісі.

Податок на цифрові послуги (DST) запровадили у 2020 році, щоб великі технологічні компанії, що працюють у Канаді, сплачували податок з доходів, отриманих від канадців. Канада завжди надавала перевагу багатосторонній угоді щодо оподаткування цифрових послуг. Під час міжнародних перемовин з партнерами, зокрема США, яка змінить національні податки, уряд вирішив скасувати цей податок, щоб уникнути податкової нерівності.

  • 27 червня президент США Дональд Трамп припинив торговельні переговори з Канадою після запровадження цього податку, спрямованого проти американських технологічних компаній. 
  • Тоді ж Канада ухвалила закон про прискорений розгляд державних інфраструктурних проєктів для протидії Трампу.
  • Трамп запровадив тарифи на канадську сталь, алюміній та автомобільний сектор. Карні активно виступав за зміцнення економіки країни, щоб протидіяти тарифним загрозам з боку США, з якими Канада здійснює основну частину своєї торгівлі.
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