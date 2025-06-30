Канада відновлює торговельні переговори зі США

Канада відновила торговельні переговори зі США після того, як скасувала податок на цифрові послуги (DST).

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Канади.

Стягнення податку 30 червня 2025 року призупинять, і незабаром міністр фінансів Канади запропонує законопроєкт про скасування закону про податок на цифрові послуги.

"Канада скасує податок на цифрові послуги (DST) в очікуванні взаємовигідної комплексної торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Відповідно до цих дій, прем'єр-міністр Карні та президент Трамп домовилися, що сторони відновлять переговори з метою досягнення угоди до 21 липня 2025 року", – зазначено на сайті уряду.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зауважив, що у переговорах щодо нових економічних та безпекових відносин між Канадою та Сполученими Штатами уряд Канади "завжди керуватиметься загальним внеском будь-якої можливої угоди в найкращі інтереси канадських працівників та бізнесу".

За його словами, скасування податку сприятиме відновленню переговорів щодо 21 липня 2025 року, дати, встановленої на саміті лідерів G7 цього місяця в Кананаскісі.

Податок на цифрові послуги (DST) запровадили у 2020 році, щоб великі технологічні компанії, що працюють у Канаді, сплачували податок з доходів, отриманих від канадців. Канада завжди надавала перевагу багатосторонній угоді щодо оподаткування цифрових послуг. Під час міжнародних перемовин з партнерами, зокрема США, яка змінить національні податки, уряд вирішив скасувати цей податок, щоб уникнути податкової нерівності.